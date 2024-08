Vorfall in Winterbach: Discounter-Kunde mit Nagel angegriffen

1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet um Hinweise. Foto: Phillip Weingand/StZ

Nach einem Vorfall in Winterbach sucht die Polizei Zeugen. Ein 30-Jähriger wurde von einem Unbekannten angegangen und mit einem Nagel angegriffen.











Link kopiert



Am Donnerstagabend ist ein 30 Jahre alter Mann in einem Discounter in der Schorndorfer Straße in Winterbach von einem Unbekannten attackiert worden. Zunächst forderte der Mann ihn auf, den Supermarkt zu verlassen. Dann schlug er mit einem Nagel in der Faust nach dem 30-Jährigen, verfehlte ihn jedoch knapp. Dann flüchtete er. Er wird beschrieben als rund 1,70 Meter groß, glatzköpfig und korpulent. Er trug einen kurzen Bart und ein weißes T-Shirt. Hinweise an die Nummer 0 71 81 / 20 40.