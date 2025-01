Vorfall in Winnenden: Unbekannter greift nach 15-Jähriger: Zeugen gesucht

1 Die Jugendliche wurde auf einem Feldweg am Buchenbach bedrängt. Foto: /Phillip Weingand

Beim Spaziergang mit ihrem Hund wird eine Jugendliche in Winnenden von einem Unbekannten an den Handgelenken gepackt und festgehalten. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Mann.











Eine Jugendliche ist am Montagabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) in eine sehr unangenehme Situation geraten. Nach den Angaben der Polizei war die 15-Jährige zwischen Winnenden und Ruitzenmühle auf einem Feldweg am Buchenbach parallel zur Wiesenstraße mit ihrem Hund spaziert. Gegen 18.15 Uhr kam ein Mann auf sie zu, ergriff ihre Handgelenke und hielt sie fest. Die 15-Jährige wehrte sich sofort, riss sich aus den Griffen los und ergriff die Flucht. Der Mann folgte ihr noch einige Meter, ging dann aber in unbekannte Richtung davon.