Vorfall in Winnenden: Unbekannter erschießt mehr als 15 Tauben

Vorfall in Winnenden

1 Der Täter hatte es auf Tauben abgesehen (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag und Sonntagabend auf einem Gartengrundstück südlich von Winnenden mehr als 15 Tauben erschossen und weitere verletzt.











Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntagabend auf einem privaten Gartengrundstück südlich von Winnenden zahlreiche Tauben erschossen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der Täter Zugang zum Grundstück und schoss gezielt aus nächster Nähe auf die Tiere, die sich in einem Taubenschlag befanden. Mehr als 15 Tauben wurden getötet und noch weitere verletzt. „Wir gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass der Täter eine Gasdruck-Waffe mit Kunststoffkugeln verwendet hat“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen. Der polizeiliche Fachdienst Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen.

Gasdruckluft-Waffe verwendet