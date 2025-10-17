Vorfall in Winnenden: Mann zeigt Polizei vor Kindern den Mittelfinger

Ein 24-Jähriger beleidigt in Winnenden Polizisten – mitten im Alltag, vor Kindern. Die Beamten reagieren, der Mann wird ausfällig. Jetzt droht ihm ein strafrechtliches Nachspiel.
Donnerstagnachmittag, kurz vor vier in Winnenden (Rems-Murr-Kreis): In der Karl-Krämer-Straße läuft ein junger Mann über den Zebrastreifen. Nichts Ungewöhnliches, bis sein Blick auf einen Streifenwagen fällt. Aus welchem Grund auch immer reckt er den Mittelfinger in Richtung der Beamten, mitten auf offener Straße, im Sichtfeld von Passanten und mehreren Kindern.