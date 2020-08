1 Zwei der vier verletzten Beamten werden im Krankenhaus behandelt. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN

Am Freitag soll ein psychisch kranker Mann in eine Spezialklinik aufgenommen werden und flieht. Als ihn Polizeibeamte zur Rückkehr bewegen wollen, leistet der 25-Jährige erheblichen Widerstand.

Winnenden - Ein 25 Jahre alter Mann hat am Freitag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) vier Polizeibeamte verletzt. Wie die Polizei berichtet, sollte der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, an dem Tag in eine Spezialklinik aufgenommen werden. Während eines Aufnahmegesprächs ergriff der 25-Jährige allerdings die Flucht.

Alarmierte Polizeibeamte fanden den Mann gegen 13 Uhr in einem Auto sitzend in der Langen Gasse. Der 25-Jährige sollte zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen und zurück in die Klinik gebracht werden, so die Polizei. Damit war er jedoch nicht einverstanden und wehrte sich massiv, sodass ihm schließlich Handschellen angelegt wurden. Bei der Gegenwehr verletzte der 25-Jährige vier Polizeibeamte – zwei davon mussten im Krankenhaus behandelt werden.