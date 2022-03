1 Die Polizei muss nun herausfinden, wer die übrigen Angreifer waren. Foto: StZN/Weingand

Nach einem Beinahe-Unfall stellt ein Motorradfahrer einen jungen Mercedesfahrer zur Rede. Dann wird er von zwei Autos verfolgt und zum Anhalten gezwungen. Fünf Männer gehen auf ihn los.















Link kopiert

Am Samstagnachmittag haben sich die Insassen zweier Autos und ein Motorradfahrer in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Streit geliefert, an dessen Ende der Biker auf einer Kreisstraße ausgebremst und mit einem Schlagstock angegriffen wurde. Zunächst war es gegen 16.50 Uhr am Kreisverkehr in der Straße Oberer Schray zu einem Beinahe-Unfall gekommen. Der 18 Jahre alte Fahrer eines Mercedes ML soll unvorsichtig in den Kreisel eingebogen sein, weshalb ein 37-jähriger Motorradfahrer bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der Biker fuhr dem Mercedes danach hinterher auf ein nahe gelegenes Tankstellengelände, wo es zu einem kurzen Streit kam.

Der Biker wird ausgebremst und angegriffen

Danach setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort und stellte fest, dass ihm nicht nur der junge Mann mit dem Mercedes-Geländewagen folgte, sondern auch ein weißer VW Golf. Zwischen Hertmannsweiler und Winnenden überholte der Mercedes das Motorrad, am Kreisverkehr Am Adelsbach am Ortsbeginn von Winnenden stellte der 18-Jährige sein Auto plötzlich quer und blockierte die Straße. Der Motorradfahrer musste anhalten und stieg ab, hinter ihm hielt der VW an.

Laut der Polizei stiegen nun aus dem Mercedes zwei, aus dem VW drei Männer aus. Der 18-Jährige soll sich mit einem Schlagstock bewaffnet haben. Die fünf sollen direkt auf den Biker zugegangen sein, ihn angegriffen und niedergeschlagen haben. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Fahndung nach verschollenem Fahrer

Die Polizei hat die Identität der beiden Autofahrer inzwischen festgestellt, bei dem Golf-Fahrer handelt es sich um einen 19-Jährigen. Wer die anderen Angreifer waren, sollen nun die Ermittlungen zeigen. Die Polizei bittet in dem Zusammenhang um Hinweise an die Nummer 0 71 95/ 69 40.