1 Zwei Menschen kamen bei der Schießerei in Wiesbaden ums Leben. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Wiesbaden fallen in der Nacht Schüsse auf offener Straße. Dabei sterben zwei Menschen. Da es sich um einen Mann und dessen Ehefrau handelt, geht die Polizei von einem familiären Hintergrund aus.

Wiesbaden - Bei einer Schießerei sind in Wiesbaden in der Nacht zum Montag ein Mann und eine Frau getötet worden. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher in der hessischen Landeshauptstadt sagte. Der Vorfall ereignete sich demnach auf offener Straße in der Innenstadt. Die Ermittlungen deuteten auf einen familiären Hintergrund hin. Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 56-jährigen Mann und seine 49-jährige Ehefrau, bei der Verletzten um die 48-jährige Schwester der Frau.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Polizei rückte um 03.45 Uhr zum Tatort aus. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei auf der Straße liegende Verletzte vor. Die verständigten Rettungskräfte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, beide starben jedoch noch am Tatort. Die schwer verletzte Schwester der getöteten Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen waren nach Erkenntnissen der Polizei nicht an der Auseinandersetzung beteiligt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.