Vorfall in Welzheim: Audi wird zur Müllhalde – Polizei rätselt über Motiv

Motorhaube, Dach, Heck – alles voller Abfall. Wer kippt mitten in der Nacht Müllsäcke über ein Auto? Die Ermittlungen laufen – und werfen Fragen auf.

Wenn der Müll nicht zur Tonne, sondern zum Auto wandert, stimmt etwas nicht. In der Nacht auf Dienstag ist genau das in Welzheim passiert. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde ein auf einem öffentlichen Parkplatz in der Burgstraße abgestellter Audi zur unfreiwilligen Endstation mehrerer Müllsäcke. Ihr Inhalt: quer über Motorhaube, Dach und Heck verteilt.

Zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, müssen die Täter zugeschlagen haben. Ob gezielter Frust oder willkürlicher Übermut dahintersteckt, ist unklar. Auch, ob das Fahrzeug beschädigt wurde, müssen die Ermittlungen noch zeigen.

Vandalismus oder Frust? Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, kann sich unter 07182/92810 an den Polizeiposten Welzheim wenden.

War es ein nächtlicher Racheakt? Ein Statement gegen SUV-Fahrer? Oder schlicht sinnlose Zerstörungslust? Noch bleibt der Müllberg ein Rätsel. Doch eines ist klar: Wenn die Straße zur Deponie wird, ist mehr als nur der Lack beschädigt.