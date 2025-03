Vorfall in Weissach: Passant bei Angriff schwer verletzt

1 Die Polizei konnte die Verdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 61-jähriger Passant hat am späten Samstagabend in Weissach bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen schwere Verletzungen erlitten.











Ein 61-jähriger Passant hat am späten Samstagabend in der Iptinger Straße in Weissach bei einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, wurde ein 16-Jähriger als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 61-Jährige gegen 23 Uhr auf dem Weg zu einem Zigarettenautomaten zwei 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen zufällig begegnet. Dabei habe sich laut Polizei ein Streitgespräch entwickelt, bei dem der Geschädigte so erheblich verletzt wurde, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Über den weiteren Gesundheitszustand könnten keine Angaben gemacht werden. Die alarmierte Polizei konnte die jugendlichen Verdächtigen noch in Tatortnähe festnehmen.