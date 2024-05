Chlorgas in Supermarkt ruft Feuerwehr auf den Plan – Gebäude geräumt

Vorfall in Weinstadt

5 In den Lebensmittelmarkt in Weinstadt war Chlorgas entstanden – die Feuerwehr rückte an. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

In einem Kühlhaus eines Supermarkts in Weinstadt entsteht Chlorgas beim Mischen von Reinigungsmitteln. Der Mitarbeiter reagiert geistesgegenwärtig und ruft die Feuerwehr, der Markt muss geräumt werden. Was bislang bekannt ist.











Ein Lebensmittelmarkt in der Strümpfelbacher Straße in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) musste am Samstagnachmittag evakuiert werden, weil im Kühlhaus des Marktes beim Mischen von Reinigungsmittel giftiges Chlorgas entstanden war. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort.