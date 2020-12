13-jähriger Kampfsportler schlägt Räuber in die Flucht

Vorfall in Weinstadt

1 Der 13-Jährige schlug den Räuber in die Flucht. (Symbolbild) Foto: imago images / vmd-images/Simon Adomat

Als ein 13-Jähriger am Montagnachmittag durch Weinstadt joggt, wird er plötzlich von einem Unbekannten geschlagen und bedroht. Zunächst gibt der Jogger dem Unbekannten sein Handy, doch dann setzt er sich zur Wehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Weinstadt - Ein bislang unbekannter jugendlicher Täter hat am Montagnachmittag versucht, einen 13 Jahre alten Jogger in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) auszurauben. Was der Unbekannte nicht wusste: Der 13-Jährige ist ein geübter Kampfsportler und setzte sich erfolgreich zur Wehr. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, joggte der Teenager gegen 16.45 Uhr im Bereich des Hammelteichs auf einem Feldweg entlang des Mühlkanals. An einer dortigen Brücke wurde er von dem Unbekannten gepackt und geschlagen. Anschließend beleidigte der Jugendliche den Jogger und forderte ihn auf, ihm dessen Wertsachen auszuhändigen. Der Täter ahnte zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht, dass der 13-Jährige ein geübter Kampfsportler ist. Dieser übergab dem Täter zunächst sein Smartphone, setzte sich aber plötzlich zur Wehr und erlangte sein Handy zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte an der Brücke oberhalb des alten Freibads länger auf ein potenzielles Opfer wartete.

Der 13-Jährige beschreibt den Angreifer wie folgt: Zwischen 16 und 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Der Unbekannte soll eine schmächtige Figur haben und einen schwarzen Mundschutz getragen haben. Auffällig sei zudem die vollständig schwarze Kleidung des Jugendlichen. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet nun unter der Telefonnummer 07151/9500 um Zeugenhinweise.