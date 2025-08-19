Vorfall in Weil der Stadt: Ohne Kennzeichen unterwegs

1 Der Mann entkam bei einer Polizeikontrolle. Foto: dpa

Der Fahrer eines Motocross-Motorrads sollte am Wochenende von der Polizei kontrolliert werden. Doch er flüchtete. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.











Das Polizeirevier Leonberg ermittelt gegen einen unbekannten jungen Mann, der am Samstagabend mit einem Motocross-Motorrad ohne Kennzeichen in Merklingen unterwegs gewesen ist. Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte mit dem Zweirad auf der Kreisstraße 1014 von Renningen-Malmsheim in Richtung Merklingen unterwegs. In Merklingen fuhr er zunächst durch mehrere Straßen, bevor er dann in der Hausener Straße einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Unbekannte beschleunigte sein Zweirad jedoch und fuhr durch die Paulinenstraße und im Anschluss über einen Fußweg in den Ursprungsweg, worauf ihn die Polizei aus den Augen verlor. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.