Vorfall in Washington: Was das Netz abseits der Schüsse beim Gala-Dinner bewegt

Eine Pressekonferenz in Smoking und Abendkleid, scheinbar stibitzte Wein- und Sektflaschen und ein Dinnergast, den nichts aus der Ruhe bringt. Eine Übersicht über Randaspekte.
Washington - Chaotische Szenen aus Washington: Bei einem Gala-Dinner für Journalisten in einem Luxushotel fallen Schüsse. US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania und Kabinettsmitglieder werden schnellstens in Sicherheit gebracht. Ein bewaffneter Verdächtiger wird festgenommen, ein angeschossener Polizist muss ins Krankenhaus gebracht werden.