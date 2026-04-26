Donald Trumps erster Auftritt bei einem Gala-Dinner mit Journalisten endet im Chaos. Ein Angreifer rennt durch eine Sicherheitsschleuse - und wird von Sicherheitsleuten überwältigt. Was ist geschehen?
Washington - Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse mit US-Präsident Donald Trump in einem Hotel Washington ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Was genau ist passiert?