Vorfall in Waiblingen: Pfefferspray-Attacke auf Radfahrer

Vorfall in Waiblingen

1 Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Foto: /Fotostand / Gelhot

Ein Radfahrer wird am Donnerstag im Waiblinger Stadtteil Hohenacker von einem Auto ausgebremst. Als der Radler den Fahrer zur Rede stellen will, zückt der Pfefferspray.











Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford hat am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in Waiblingen-Hohenacker einen 21-jährigen Rennradfahrer überholt und ihn hiernach ausgebremst. Nachdem auch andere Verkehrsteilnehmer durch das Verhalten des Fahrers behindert worden waren und gehupt hatten, fuhr dieser zunächst weiter. In der Karl-Ziegler-Straße auf Höhe der Einmündung Benninger Straße musste der Ford-Fahrer verkehrsbedingt warten. Der Radfahrer wollte den Mann zur Rede stellen, woraufhin dieser die Seitenscheibe herunterließ und Pfefferspray ins Gesicht des Radlers sprühte. Anschließend fuhr der Ford-Fahrer weiter. Der Radfahrer wurde durch den Angriff nur leicht verletzt. Bei dem gesuchten Ford dürfte es sich um ein SUV mit Waiblinger Zulassung handeln.