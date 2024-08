Vorfall in Waiblingen: Passant schlägt Radler ins Gesicht

1 Der Radfahrer wurde vom Passanten ins Gesicht geschlagen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ein Fußgänger hat in Waiblingen einen 32 Jahre alten Radfahrer offenbar aus heiterem Himmel angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.











Die Polizei in Waiblingen sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 18 Uhr in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eine Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer beobachtet haben. Der Fußgänger soll den Radler im Landschaftspark Talaue auf dem Fußweg nahe dem Spielplatz bei der Brühlwiese geschlagen und bedroht haben. Nach den Angaben der Polizei war der 32 Jahre alte Mann auf dem Fahrrad zunächst an dem Fußgänger, der etwa 20 Jahre alt war, vorbeigefahren und hatte dann angehalten. Daraufhin soll ihm der Fußgänger unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und ihn am T-Shirt gezogen haben. Als der Täter zudem ein Pfefferspray auf den Radfahrer richtete, konnte dieser flüchten.