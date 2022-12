1 Die Polizeibeamten trafen in der Asylunterkunft auf zwei verletzte Männer. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei wird zu einer Asylunterkunft in Waiblingen gerufen, weil dort ein Streit eskaliert sei. Vor Ort treffen die Beamten auf zwei leicht verletzte Männer und stellen mehrere Messer sowie leere Patronenhülsen sicher.















Ein Streit in einer Asylunterkunft in Waiblingen-Neustadt (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagabend eskaliert. Bei der Auseinandersetzung sollen auch Messer im Spiel und Schussgeräusche hörbar gewesen sein. Zwei 25 und 27 Jahre alte Männer wurden dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, wurden aufgrund der Auseinandersetzung in der Asylunterkunft mehrere Streifenwagen in die Straße Bahnhofsplatz beordert. Die Beamten trafen vor Ort die zwei leicht verletzten Bewohner der Unterkunft an, diese waren offensichtlich an dem Streit beteiligt. Einer der Männer soll mehrere Messer mit sich geführt haben. Ein dritter Bewohner, der offenbar auch in den Streit involviert war, wurde in der Unterkunft nicht angetroffen. Außerdem fanden die Polizisten mehrere Hülsen von Schreckschusspatronen.

Die beiden Leichtverletzten wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.