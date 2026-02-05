Angriff in Waiblingen: Elfjähriger auf Schulweg angegriffen – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach dem Angriff auf einen Elfjährigen in Waiblingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. In den sozialen Netzwerken löst der Fall eine intensive Debatte aus.
Der Angriff auf einen elfjährigen Jungen auf dem Schulweg in Waiblingen könnte vor der Aufklärung stehen. Nach zwei Tagen und intensiven Ermittlungen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Polizei macht noch keine Angaben dazu, ob der Verdächtige bereits festgenommen wurde. Noch ist nichts abgeschlossen, noch bleibt vieles unter Verschluss. Aber erstmals gibt es das Signal: Die Ermittler sind einen entscheidenden Schritt weiter.