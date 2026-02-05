Angriff in Waiblingen: Elfjähriger auf Schulweg angegriffen – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach dem Angriff auf einen Elfjährigen in Waiblingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. In den sozialen Netzwerken löst der Fall eine intensive Debatte aus.

Der Angriff auf einen elfjährigen Jungen auf dem Schulweg in Waiblingen könnte vor der Aufklärung stehen. Nach zwei Tagen und intensiven Ermittlungen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Die Polizei macht noch keine Angaben dazu, ob der Verdächtige bereits festgenommen wurde. Noch ist nichts abgeschlossen, noch bleibt vieles unter Verschluss. Aber erstmals gibt es das Signal: Die Ermittler sind einen entscheidenden Schritt weiter.

Der Vorfall selbst liegt schwer auf der Stadt. Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, wird der Junge in der Dammstraße von einem Mann angegangen, in einen Hinterhof gezerrt und dort bedrängt. Zwei Frauen hören die Hilfeschreie, greifen ein, vertreiben den Täter. Ein Schulweg wird zum Tatort, Zivilcourage zum Rettungsanker.

Einigen Eltern wäre es so am liebsten. Foto: dpa

Seitdem ist nichts mehr wie vorher. Eltern begleiten ihre Kinder, Nachbarn schauen genauer hin, Gespräche auf dem Gehweg kreisen um dieselbe Frage: Wie sicher ist der Alltag eigentlich noch? Der Angriff hat eine tiefe Verunsicherung ausgelöst – und eine Welle der Reaktionen, die weit über Waiblingen hinausreicht.

Facebook-Debatte: Angst und Wut nach Angriff in Waiblingen

Allein auf der Facebook-Seite unserer Zeitung ruft der Artikel mehr als 1000 Reaktionen und über 800 Kommentare hervor. Selten zeigt sich so deutlich, wie sehr ein lokales Ereignis einen Nerv trifft. Die Tonlage reicht von blanker Angst über Wut bis hin zu besonnener Mahnung.

Viele Nutzerinnen und Nutzer formulieren Empörung. „So etwas darf nicht passieren, schon gar nicht auf dem Schulweg“, heißt es immer wieder. Besonders häufig richtet sich der Blick auf die Verantwortung von Behörden und Kommunen. Gefordert werden mehr Polizeipräsenz am Morgen, sichere Schulstraßen, sichtbare Prävention. Manche Kommentare klingen wie ein Aufschrei, andere wie eine Anklage.

„Das hätte mein Sohn sein können“ – Eltern in Sorge um Sicherheit

Daneben steht die persönliche Betroffenheit. Eltern schreiben, sie hätten ihr Kind seitdem nicht mehr allein gehen lassen. „Das hätte mein Sohn sein können“, ist einer der meistgeteilten Gedanken. Der Angriff wird nicht als Einzelfall gelesen, sondern als Warnsignal. Einige berichten von ähnlichen Erlebnissen aus der Vergangenheit, von Situationen, in denen nichts passiert sei – außer einem Gefühl bleibender Unsicherheit.

Diese Mischung aus Angst und Ohnmacht prägt große Teile der Debatte. Der Schulweg, lange Symbol für Selbstständigkeit und Vertrauen, erscheint plötzlich als Risiko. Die Kommentare machen deutlich: Es geht nicht nur um diesen einen Täter, sondern um das Sicherheitsgefühl einer ganzen Stadt.

„Das ist wahre Zivilcourage“ – Dank an mutige Helferinnen

Gleichzeitig erfahren die beiden Frauen, die eingegriffen haben, breite Anerkennung. Kaum ein Kommentar kommt ohne Dank aus. „Das ist wahre Zivilcourage“, schreiben viele. Ihr Eingreifen gilt als Gegenbild zur Angst, als Beweis dafür, dass Hinsehen und Handeln einen Unterschied machen können.

Kritischer wird der Blick auf die Ermittlungsarbeit. Immer wieder wird mehr Transparenz gefordert, mehr Information, mehr Tempo. Andere wiederum mahnen zur Zurückhaltung. Sie warnen vor Gerüchten, vor Vorverurteilungen, vor einer digitalen Hetzjagd. Die Polizei brauche Hinweise, keine Panik – auch dieser Ton ist Teil der Debatte.

Polizei hält sich bedeckt: Ermittlungen laufen weiter

Am Donnerstagvormittag teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen zunächst mit, die Ermittlungen liefen, mehr könne man derzeit nicht sagen. Weder zu neuen Zeugenhinweisen noch zu möglichen Maßnahmen rund um den Schulweg. Man müsse davon ausgehen, dass der Täter auch Zeitung lese.

Kurz darauf folgt der Rückruf. Die Nachfrage bei der Kriminalpolizei habe ergeben, dass inzwischen ein Tatverdächtiger ermittelt worden sei. Details werden noch nicht genannt, die Ermittlungen seien nicht abgeschlossen. Hinweise aus der Bevölkerung seien weiterhin ausdrücklich erwünscht.

Spannung zwischen Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit

Dieser vorsichtige Informationsfluss ist juristisch geboten – und doch schwer auszuhalten für eine Öffentlichkeit, die Antworten sucht. Der Fall zeigt die Spannung zwischen berechtigtem Sicherheitsbedürfnis und rechtsstaatlicher Sorgfalt.

Der Angriff auf den Jungen hat Waiblingen verändert. Er hat Angst sichtbar gemacht, aber auch Solidarität. Er hat Fragen aufgeworfen, die bleiben werden – nach Prävention, nach Aufmerksamkeit, nach dem Mut, nicht wegzuschauen.