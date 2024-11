1 Die Polizei hat mitten in der Waiblinger Altstadt einen 36-Jährigen Exhibitionisten erwischt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein 36-jähriger Exhibitionist wurde in der Waiblinger Marktgasse entdeckt. Wer ebenfalls belästigt wurde, soll sich bei der Polizei melden.











Link kopiert



Ein 36-Jähriger ist am Samstag gegen 20.40 Uhr beobachtet worden, wie er mit heruntergelassener Hose und erigiertem Glied an einem Fenster des Standesamtes in der Waiblinger Marktgasse stand. Dabei manipulierte er an seinem Geschlechtsteil.