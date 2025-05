1 Ob der gestohlene Wein aus dem Remstal kommt, teilte die Polizei nicht mit. (Symbolbild) Foto: Gottfried Stoppel

Diebe brechen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in die Kellerräume eines Gebäudes in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein. Ihre Beute: mehrere Flaschen Sekt und Wein.











Link kopiert



Unbekannte sind am Wochenende in ein Haus in Waiblingen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei gelangten sie zwischen 20 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Samstag in den Keller eines Gebäudes in der Salierstraße.