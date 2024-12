Vorfall in Waiblingen: 36-Jähriger bei Dating ausgeraubt

1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Waiblingen weitere Zeugen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein 36-Jähriger verabredet sich am Sonntag über eine Kontakt-Plattform im Internet mit einer Frau in Waiblingen. Beim Treffen wird er von einem Pärchen ausgeraubt.











Ein 36-Jähriger hat sich laut Polizei am Sonntag über eine Dating-Plattform zu einem Treffen mit einer Frau Im Hohen Rain in Waiblingen verabredet. Am vereinbarten Treffpunkt in der Sackgasse zwischen der Schorndorfer Straße sowie der Landstraße kamen zwischen 17.20 und 17.30 Uhr ein junger Mann und vermutlich eine Jugendliche auf ihn zu. Beide waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Der Mann bedrohte den 36-Jährigen mit einem Messer und forderte sein Bargeld.