Vorfall in Vaihingen

1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein unbekannter Mann hat am Freitag am Horrheimer See vor zwei Mädchen onaniert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der am Freitag im Bereich des Horrheimer Sees vor zwei Mädchen onaniert haben soll. Die Tat ereignete sich zwischen 11.25 und 11.40 Uhr. Die beiden Kinder, neun und zwölf Jahre alt, waren mit ihren Eltern am See.