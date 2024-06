Ein unbekannter Mann ist am Freitagabend im Freibad Vaihingen in der Rosentalstraße als Exhibitionist aufgetreten.

Der Unbekannte manipulierte nach Angaben der Polizei gegen 18.40 Uhr im Bereich des Kiosks an seinem Geschlechtsteil und schaute hierbei wohl auch mehrere anwesende Kinder an. Dies wurde von dem anwesenden Vater zweier Kinder bemerkt, der den Unbekannten zur Rede stellte. Hierbei entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Männern, in dessen Verlauf der Täter das Freibad aber verlassen konnte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Unbekannten, trafen ihn jedoch nicht mehr an. Der Mann ist zirka 40 bis 50 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, hat schulterlange schwarz/graue Haare und einen grauen Bart. Er war mit einer Badehose, einem dunklen Achsel-Shirt und Flip-Flops bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990 5778 zu melden.