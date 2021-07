Vorfall in Vaihingen an der Enz

1 Ein 34-jähriger Mann hat in Vaihingen an der Enz einen Polizisten angegriffen (Symbolbild). Foto: imago images/U. J. Alexander

Als Polizeibeamte einen Streit zwischen zwei Brüdern schlichten wollen, greift einer der beiden einen Polizisten an. Der Angreifer wurde festgenommen.

Vaihingen an der Enz - Ein 34-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Horrheim (Kreis Ludwigsburg) einen Polizisten angegriffen. Der Mann wurde festgenommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 22.50 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Brüdern gerufen. Als die Polizei an dem Ort eintraf, hatte sich einer der beiden Brüder in seine Wohnung zurückgezogen. Während die Beamten mit der Ehefrau des 34-Jährigen sprachen, kam dieser wohl aus seiner Wohnung und griff einen der Beamten an.

Daraufhin wurde der Mann von den Polizisten zu Boden gebracht und mit einer Handschelle gefesselt. Der deutlich angetrunkene Mann wurde auf das Polizeirevier gebracht.