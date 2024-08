Vorfall in Unterfranken

1 Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann aufgrund einer medizinischen Ursache gestorben ist. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Als er mit seinem Traktor unterwegs ist, kommt ein 65-Jähriger aus medizinischen Gründen vom Weg ab. Der Unfall endet tragisch.











Nach einem Unfall in Unterfranken ist ein Traktorfahrer gestorben. Der 65-Jährige sei mit Traktor und einem Anhänger auf einem Flurbereitungsweg in Schönau an der Brend (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus medizinischen Gründen sei er mit seinem Fahrzeug vom Weg abgekommen - der Traktor sei umgekippt.