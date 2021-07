1 Die Umstände der Tat in Ulm sind noch nicht geklärt (Symbolbild). Foto: imago images/U. J. Alexander

In Ulm hat die Polizei in einer Wohnung zwei Leichen entdeckt. Es handelt sich dabei um Mutter und Tochter. Der Familienvater liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik.

Ulm - Die Polizei hat in einer Wohnung in Ulm die Leichen einer 34-jährige Frau und ihrer fünf Jahre alte Tochter gefunden. Der 38 Jahre alte Familienvater sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in der Wohnung der Familie entdeckt worden und ins Krankenhaus gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch mit. Die näheren Umstände der Tat sollten nun ermittelt werden.

Den Angaben zufolge wurde am Mittwochvormittag der Rettungsdienst zur Wohnung der dreiköpfigen Familie gerufen, die Tür sei aber nicht geöffnet worden. Erst mit Hilfe der Feuerwehr sei es gelungen, die Tür zu öffnen. In der Wohnung seien dann die beiden Leichen und der Mann gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, Notfallseelsorger kümmerten sich um erste Zeugen.