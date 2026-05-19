Vorfall in U6 in Weilimdorf: 23-Jähriger greift Stadtbahnfahrer an und verletzt ihn

Ein 23-Jähriger gerät in Weilimdorf in eine Auseinandersetzung mit anderen Männern. Anschließend schlägt er in Richtung eines Autofahrers – und greift einen Stadtbahnfahrer an.

Polizeibeamte haben am späten Montagabend einen 23-Jährigen festgenommen, der einen Stadtbahnfahrer in Stuttgart-Weilimdorf angegriffen haben soll. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, ging der junge Mann ersten Erkenntnissen zufolge gegen 23 Uhr, gemeinsam mit zwei 22 und 23 Jahre alten Männern, von der Stadtbahnhaltestelle Bergheimer Hof über einen Feldweg in Richtung Giebel. Dort sollen sie von vier jungen Männern im Alter von 20 und 19 Jahren mit Pfefferspray angegriffen worden sein, woraufhin die Gruppe um den 23-Jährigen in verschiedene Richtungen flüchtete.

Der 22-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, so die Beamten. Während der Fahndungsmaßnahmen sprach ein 47-jähriger Toyota-Fahrer die Polizeibeamten an. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-Jährige nach dem Pfeffersprayangriff in der Engelbergstraße in Richtung des vorbeifahrenden Toyota geschlagen haben, sodass der Fahrer eine Gefahrenbremsung machen musste. Anschließend soll der 23-Jährige an der Stadtbahnhaltestelle Bergheimer Hof in die U6 in Fahrtrichtung Flughafen eingestiegen sein, heißt es im Bericht der Polizei.

Die Polizei war im Einsatz. Foto: SDMG / Dettenmeyer

An der Haltestelle Löwen-Markt soll er aus dem ersten Waggon an die Tür des 55 Jahre alten Stadtbahnfahrers geschlagen haben. Als dieser öffnete, soll der 23-Jährige ihn mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt haben. Die alarmierten Beamten nahmen den 23-Jährigen kurze Zeit später fest.

Er wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Alle anderen Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen der Auseinandersetzung auf dem Feldweg werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.