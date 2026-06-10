Vorfall in U13: Unbekannte schlägt 21-Jährige mit Blindenstock und zieht an ihren Haaren
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Der Vorfall ereignete sich in einer Stadtbahn der Linie U13 (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Eine 21-Jährige sitzt in einer Stadtbahn der Linie U13, als eine Unbekannte sie mit einem Blindenstock schlägt und an ihren Haaren zieht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Frau hat am Mittwoch in Stuttgart in einer Stadtbahn der Linie U13 eine 21-Jährige mit einem Blindenstock geschlagen und an den Haaren gezogen. Die 21-Jährige saß laut einer Mitteilung der Polizei gegen 7.30 Uhr in der Stadtbahn der Linie U13 in einer Dreiersitzgruppe und fuhr Richtung Hedelfingen. An der Haltestelle Pragsattel stieg eine Frau mit Blindenstock ein.

 

Diese schlug mit dem Stock gegen die Beine der Frau und zog ihr anschließend an den Haaren. Als die 21-Jährige aufstand, setzte sich die Unbekannte auf ihren Platz. Die Unbekannte war den Angaben der Polizei zufolge circa 30 Jahre alt und trug eine Brille. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

 