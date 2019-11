Mysteriöser Fund in Kirchheim/Neckar Unbekannter parkt Auto im Neckar

Ein Spaziergänger in Kirchheim hat am Donnerstagmorgen eine mysteriöse Entdeckung gemacht: ein Auto im Neckar. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – und geht davon aus, dass der Wagen mit Absicht in den Fluss gefahren wurde.