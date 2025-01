Vorfall in Thailand: Touristin von Elefant getötet

1 Das Baden von Elefanten gehört zu den beliebten Touristenattraktionen in Thailand (Symbolbild). Foto: dpa/Carola Frentzen

Das Baden mit Elefanten gilt in Thailand als Touristenattraktion. Was so idyllisch wirkt, ist aber gefährlich - und kostet nun eine Studentin das Leben. Die Kritik an Camps dieser Art wächst.











Link kopiert



Ein in Panik geratener Elefant hat in Thailand eine spanische Touristin getötet. Das Unglück ereignete sich in einem Elefanten-Reservat im Süden Thailands, als die Urlauberin den Elefanten gebadet habe, teilte die Polizei am Montag mit. Die 23-jährige Frau sei im Koh Yao Elephant Care Centre in der Provinz Phang Nga vom Rüssel des Tieres getroffen worden.