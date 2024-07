Vorfall in Sulzfeld: Schuhgeräusche bei Nachtwanderung lösen Polizeieinsatz aus

1 Ein Zeuge wählte den Notruf (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

In Sulzfeld haben offenbar durch Schuhe ausgelöste Geräusche bei einer Nachtwanderung einer Schule einen Polizeieinsatz ausgelöst.











In Sulzfeld in Baden-Württemberg hat offenbar durch Schuhe ausgelöster Lärm bei einer Nachtwanderung von Schülern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge alarmierte am späten Donnerstagabend die Polizei wegen vermeintlicher Schussgeräusche und Geschreis mehrerer Menschen, wie die Beamten in Karlsruhe am Freitag mitteilten. Demnach wurde zunächst von einer Bedrohungslage ausgegangen. Zahlreiche Polizeikräfte aus mehreren umliegenden Polizeirevieren waren im Einsatz.