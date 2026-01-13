Vorfall in Stuttgarter Stadtbahn: Schwarzfahrer verletzt bei Fluchtversuch drei Ticket-Kontrolleure
Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Schwarzfahrer vorläufig fest (Symbolbild). Foto: imago images/Lichtgut

Ein 21-jähriger Schwarzfahrer gerät in einer Stadtbahn in eine Fahrkartenkontrolle – und versucht vor den Kontrolleuren zu flüchten. Dabei schlägt er um sich und verletzt diese.

Ein 21-Jähriger ist am Montagabend ohne gültiges Ticket in einer Stadtbahn kontrolliert worden und hat bei einem Fluchtversuch drei Kontrolleure verletzt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte ein 23-jähriger Fahrausweisprüfer den Tatverdächtigen gegen 18.55 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Charlottenplatz unterwegs war.

 

Der Schwarzfahrer versuchte laut Polizeibericht vor dem Kontrolleur zu flüchten, und rannte über die Sitze zur Tür der Stadtbahn, die gerade in die Haltestelle Olgaeck einfuhr. Dem Kontrolleur gelang es jedoch, gemeinsam mit seinen beiden 21 und 23 Jahre alten Kollegen, den Tatverdächtigen am Bahnsteig festzuhalten.

Schwarzfahrer schlägt um sich

Der Tatverdächtige wehrte sich laut Polizei, schlug um sich und verletzte alle drei Fahrausweisprüfer, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

 