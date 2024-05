1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: imago images/imageBROKER

Eine Familie ist in einer S-Bahn in Stuttgart unterwegs, als sich ein Unbekannter als Kontrolleur ausgibt und ihre Fahrscheine sehen will. Der Vater weigert sich, da der Mann offensichtlich nicht zum Prüfpersonal gehört – dann eskaliert die Situation.











Ein bislang Unbekannter hat sich am Mittwoch in einer S-Bahn der Linie S2 in Stuttgart als Fahrkartenkontrolleur ausgegeben und dabei eine vierköpfige Familie genötigt und beleidigt. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Täter.