Vorfall in Stuttgarter S-Bahn

Ein 34-Jähriger soll in einer S-Bahn der Linie S1 mehrere Reisende beleidigt und bedroht haben. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein.















Ein 34 Jahre alter Mann soll am frühen Samstagmorgen mehrere Reisende in einer S-Bahn der Linie S1 bei der Fahrt vom Hauptbahnhof nach Untertürkheim beleidigt und unter anderem mit einem Messer bedroht haben.

Wie die Bundespolizei berichtet, befanden sich die Reisenden gemeinsam mit dem Verdächtigen gegen 5 Uhr in der S1, die vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Untertürkheim fuhr. Der 34-Jährige verhielt sich offenbar aufgebracht, schrie herum und soll zudem ein aufgeklapptes Taschenmesser in der Hand gehalten haben.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den aggressiven Mann am Bahnhof Untertürkheim vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen. Durch die Tat wurde glücklicherweise keiner der Reisenden verletzt. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun gegen den Täter wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.