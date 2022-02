Vorfall in Stuttgarter S-Bahn

1 Der 21-Jährige soll mehrere Reisende mit einem Küchenmesser bedroht haben. (Symbolbild) Foto: imago images/Rolf Kremming/rolf kremming via www.imago-images.de

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht, in einer S-Bahn der Linie S2 in Stuttgart mehrere Reisende mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten und Zeugen.















Stuttgart - Ein 21 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Sonntag mehrere Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 in Stuttgart mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Geschädigten.

Wie die Beamten mitteilen, habe der junge Mann kurz nach Mitternacht die Reisenden in der S2, die in Richtung Schorndorf unterwegs war, zwischen den Haltestellen Feuersee und Stadtmitte mit dem Messer bedroht.

Die Polizei wurde daraufhin alarmiert, sodass die Beamten den Verdächtigen am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig festnehmen konnten. Das Küchenmesser trug der 21-Jährige noch bei sich. Bei den beiden Geschädigten soll es sich laut bisherigen Erkenntnissen um ein bislang unbekanntes Ehepaar handeln, das an der Haltestelle Stadtmitte die Bahn verlassen haben soll. Sie sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei zu melden. Der Täter muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung rechnen.