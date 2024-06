1 Die Polizei wertete die Aufnahmen der Überwachungskameras aus. Foto: IMAGO//Michael Weber

Ein Mann soll auf der Strecke vom Stuttgarter Hauptbahnhof zur Haltestelle Stadtmitte vor einer Frau sein Geschlechtsteil entblößt haben. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.











Eine 32 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend in einer S-Bahn der Linie S 1 in Richtung Böblingen offenbar von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 22.30 Uhr auf der Strecke der S-Bahn Stuttgart zwischen Hauptbahnhof und Haltestelle Stadtmitte gegenüber der 32-Jährigen platzgenommen und wenig später sein Geschlechtsteil entblößt haben. Die Geschädigte stand daraufhin umgehend auf und suchte einen Sitzplatz in der Nähe anderer Fahrgäste auf.