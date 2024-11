1 Ein Diensthund der Polizei konnte einen der Tatverdächtigen finden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Funke Foto Services/KerstinxKokoska

Sieben Jugendliche sollen in der Nacht Sonntag in ein Einkaufscenter in Stuttgart eingebrochen sein. In der Tiefgarage werden sie von der Polizei entdeckt – auch ein Hund ist im Einsatz.











Sieben Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren sollen in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Feuerbach in ein Einkaufscenter an der Stuttgarter Straße eingebrochen sein – die Polizei konnte die fünf jungen Männer und die beiden jungen Frau vorläufig festnehmen.

Laut Pressemitteilung sollen sich die Verdächtigen gegen 1.40 Uhr Zugang zum Laden verschafft haben – die Alarmanlage löste aus. Daraufhin rückten Polizeibeamte an, die sechs der Tatverdächtigen in der Tiefgarage des Einkaufscenters erblickten. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten die Personen vorläufig festnehmen. Diebesgut in Tiefgarage entdeckt Auch der siebte Tatverdächtige hielt sich in der Tiefgarage auf – er wurde von einem Diensthund gefunden. Die Jugendlichen sollen Tabakwaren, Kleidung und Armbanduhren gestohlen haben. Das Diebesgut wurde in Nähe des Tatorts gefunden. Die Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.