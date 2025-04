1 Die Polizei war in der Nacht im Einsatz und sucht nach dem Unbekannten. (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in dem Club in Stuttgart-Mitte Pfefferspray versprüht. Dabei wurden 16 Personen verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag im Club Hi Life am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte Pfefferspray in eine Menschenmenge gesprüht.