Vorfall in Stuttgart-West: Frauen zwei Mal von Exhibitionist sexuell belästigt

Vorfall in Stuttgart-West

1 Der Vorfall ereignete sich am Leipziger Platz. Foto: Lichtgut/Verena Ecker/Lichtgut/Verena Ecker

Ein 52-Jähriger soll sich gleich zwei Mal am Samstagabend am Leipziger Platz vor zwei Frauen entblößt haben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.











Gleich zwei Mal soll ein 52-Jähriger Exhibitionist zwei Frauen am Samstagabend in Stuttgart-West belästigt haben. Der Mann kam laut Polizei gegen 22.40 Uhr den beiden Frauen im Alter von 17 und 21 Jahren aus dem Park Leipziger Platz entgegen. Er soll demnach seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied manipuliert haben. Kurze Zeit später trafen die beiden Frauen den 52-Jährigen dann im Bereich der Bushaltestelle Leipziger Platz wieder. Dort soll er sich erneut entblößt und sein Geschlechtsteil berührt haben.