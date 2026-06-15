Vorfall in Stuttgart: Wasserrohrbruch in Freiberg – Bushaltestelle zeitweise nicht erreichbar

1 Die Polizei hat den Wasserrohrbruch gemeldet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

An der Bushaltestelle Forellenweg kommt es am Montagmorgen zu einem Wasserrohrbruch. Die Haltestelle kann deshalb kurzzeitig nicht angefahren werden.











Link kopiert



An der Bushaltestelle Forellenweg in Stuttgart-Freiberg in der Hechtstraße ist es am Montagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. „Wegen Wasser auf der Straße kann die Bushaltestelle Forellenweg kurzfristig nicht bedient werden“, sagte eine Polizeisprecherin. Die gegenüberliegende Haltestelle Flundernweg ist nicht vom dem Wasserrohrbruch betroffen.