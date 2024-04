Vorfall in Stuttgart-Wangen

1 Ein Polizist begleitete den Jungen nach Hause. Foto: Polizei /Stuttgart

Ein sechsjähriger Junge hat in Stuttgart-Wangen offenbar die Orientierung verloren. Eine Anwohnerin ruft daraufhin die Polizei, die dem Jungen helfen kann.











Ein Polizist hat am Montag in Stuttgart-Wangen einen sechsjährigen Jungen und dessen Vater wiedervereint. Nach Angaben der Polizei entdeckte eine Passantin das völlig aufgelöste und weinende Kind auf einem Gehweg in Wangen. Weil der Bub offenbar nicht nach Hause fand und allein unterwegs war, rief die Anwohnerin die Polizei. Der Junge konnte dem angerückten Beamten jedoch nicht sagen, wo er wohnt – ausschließlich seinen Namen teilte er dem Polizisten mit.