1 Die Polizei fahndet nach einem Mann, der eine Zwölfjährige in Vaihingen sexuell belästigt haben soll. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Freitagabend in einem Linienbus in Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als sie von einem Unbekannten unsittlich berührt wird. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Vaihingen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend ein zwölf Jahre altes Mädchen in Stuttgart-Vaihingen sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war das Mädchen gegen 19 Uhr in einem SSB-Bus der Linie 81 unterwegs, als der Unbekannte die Zwölfjährige zwischen den Haltestellen Vaihingen-Bahnhof und Lauchhau am Oberschenkel streichelte. Danach stiegen beide an der Bushaltestelle Lauchhau aus. Das Opfer rannte schnell nach Hause und erzählte den Vorfall seiner Mutter. Der Täter blieb zunächst an der Haltestelle stehen.

Das Mädchen beschreibt den Unbekannten wie folgt: 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, normale Statur. Der Täter hatte außerdem einen gräulichen Drei-Tage-Bart und trug eine graue Jogginghose mit rotem Muster auf dem Knie sowie eine schwarze Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

