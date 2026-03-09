Vorfall in Stuttgart-Vaihingen: Mit Kaffeebecher beworfen und gestoßen – 55-Jähriger von Radfahrer attackiert

1 Ein 55-Jähriger Radfahrer ist von einem anderen Fahrradfahrer attackiert worden. Foto: IMAGO/HärtelPRESS

Ein 55-Jähriger ist auf seinem Fahrrad in Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als ihn ein anderer Fahrradfahrer verfolgt und beschimpft. Schließlich wird er von dem Unbekannten attackiert.











Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagvormittag in Stuttgart-Vaihingen einen 55-jährigen Radfahrer angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf einem Feldweg zwischen der Vaihinger Straße und einer Kleingartenanlage beim Wohngebiet Probstsee. Der Unbekannte kam demnach gegen 10 Uhr dem 55-Jährigen zunächst auf dem Feldweg entgegen, wendete anschließend und verfolgte den Mann. Dabei beschimpfte und beleidigte er ihn.