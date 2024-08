Vorfall in Stuttgart-Vaihingen

1 Die Polizei nahm einen mutmaßlichen 29-jährigen Bauchtaschen-Dieb vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Polizeibeamte nehmen am Freitagvormittag in Stuttgart-Vaihingen einen 29 Jahre alten Mann vorläufig fest. Der Mann soll versucht haben, die Bauchtasche eines 64-Jährigen zu rauben.











Link kopiert



Ein 29-Jähriger soll am Freitagvormittag in Stuttgart-Vaihingen versucht haben, die Bauchtasche eines 64-Jährigen zu stehlen. Bei dem Versuch soll der Tatverdächtige den Mann geschlagen haben. Die Polizei nahm den 29-Jährigen nach eigenen Angaben vorläufig fest und brachte ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus.