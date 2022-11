1 In Stuttgart-Vaihingen hat ein Mann ein Mädchen belästigt (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In Stuttgart-Vaihingen hat ein unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt. Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in Stuttgart-Vaihingen ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen gegen 17 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Vaihingen Bahnhof in Richtung Busbahnhof unterwegs, als sie von dem Mann angesprochen und mit anzüglichen Bemerkungen belästigt wurde. Daraufhin suchte die Zwölfjährige Hilfe bei zwei Frauen – der Unbekannte lief in Richtung Stadtpark davon.

Der Mann soll etwa 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte braune Augen und eine Halbglatze mit einzelnen auffälligen Haarbüscheln. Er trug eine grauschwarze Hose und einen grünen Pullover – darüber eine graue Jacke. Zeugen können sich bei der Polizei melden (0711/89905778).