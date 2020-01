1 An der Stadtbahn entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro (Symbolbild). Foto: Leif Piechowski

Schock für einen Stadtbahnfahrer am Sonntagmorgen in Stuttgart-Sillenbuch: Unbekannte warfen dort einen Stein gegen die Frontscheibe der Bahn. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Nähe der Haltestelle Schemppstraße in Stuttgart-Sillenbuch vermutlich einen Stein gegen die Frontscheibe einer fahrenden Stadtbahn der Linie U15 geworfen. Nach Angaben der Polizei verursachten die Täter dabei einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Glücklichweise durchschlug der Stein nicht die Scheibe – der 30-jährige Stadtbahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt.

Zeugen beobachteten drei dunkel gekleidete Personen, die sich auf einem Feldweg neben den Stadtbahngleisen befanden und daher als Täter infrage kommen könnten. Eine nähere Beschreibung liegt derweil nicht vor – die Fahndung blieb bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903400 bei der Polizei zu melden.

