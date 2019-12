1 In einer S-Bahn haben Unbekannte einen Feuerwerkskörper gezündet (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Kleinschmidt

In einer S-Bahn in Stuttgart zünden unbekannte Männer plötzlich einen Feuerwerkskörper und gefährden damit andere Fahrgäste. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte Männer haben am Donnerstagabend in einer S-Bahn der Linie S1 nach Kirchheim/Teck einen Feuerwerkskörper gezündet und sind anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei sollen die vier bis fünf Männer zwischen den Stationen Neckarpark und Untertürkheim gegen 19.30 Uhr plötzlich einen Feuerkreisel entzündet und in eine Sitzgruppe geworfen haben, in der sich drei Fahrgäste befanden. In Untertürkheim flüchteten die Täter dann aus der Bahn.

Die betroffenen Reisenden blieben unverletzt – an einer Sitzfläche entstand jedoch ein Brandloch. Zu den mutmaßlichen Tätern ist bislang nur bekannt, dass einer der Männer eine weiße Jogginghose getragen haben soll. Vor allem die Videoauswertung der tatrelevanten S-Bahn ist derzeit Gegenstand des Ermittlungsverfahrens der Bundespolizei. Im Raum steht der Versuch einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.

