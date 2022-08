1 Die 84-Jährige glaubten den Trickbetrügern – mit verheerenden Folgen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Telefontrickbetrüger haben erneut in Stuttgart zugeschlagen. Dieses Mal ergaunerten sie 200.000 Euro von einer 84-jährigen Frau. Ein Bankmitarbeiter verhinderte Schlimmeres.















Link kopiert

Telefonbetrüger haben sich am Montag von einer Seniorin aus Stuttgart 200 000 Euro erschlichen. Sie gaben sich als Polizisten aus und warnten die 84-Jährige vor einer vermeintlichen ausländischen Diebesbande, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie holte daraufhin am Montag das Geld von ihrem Konto und übergab es an einen der Betrüger, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Als die Frau am nächsten Tag nochmals 150 000 Euro abheben wollte, wurde ein Bankmitarbeiter skeptisch und rief die Polizei.

Polizei bittet um Vorsicht

Aus diesem aktuellen Anlass warnt die Polizei daher erneut vor Telefontrickbetrügern und ihren vielfältigen Tricks. „Reden Sie unbedingt mit Ihren Angehörigen und sensibilisieren Sie sie zu den verschiedenen Maschen der Täter“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.