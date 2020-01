1 Die alarmierten Beamten fahndeten vergeblich nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein maskierter, mit einem Messer bewaffneter Mann fordert am Mittwoch Geld von einem Mädchen. Die 13-Jährige kann fliehen und verständigt die Polizei, die nun nach Zeugen des Vorfalls sucht.

Stuttgart - Wie die Polizei mitteilt, fordert ein unbekannter Mann am Mittwoch ein 13-jähriges Mädchen auf, ihm Geld zu geben. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war und eine Maske trug, stand gegen 14.40 Uhr an der Treppe Am Bopserwald bei der Stadtbahnhaltestelle Bopser in Stuttgart-Süd. Er sprach das Mädchen an, das gerade von der Bopserwaldstraße in Richtung Haltestelle unterwegs war. Nachdem er die 13-Jährige aufgefordert hatte, ihm Geld zu geben, flüchtete das Mädchen und rannte zu einem nahegelegenen Haus einer Freundin.

Die alarmierten Beamten fahndeten laut Polizei vergeblich nach dem Täter. Laut Beschreibung soll der Mann etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein. Neben der Maske trug er einen Ohrring, schwarze Kleidung, blaue Jeans und braune Handschuhe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei den Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.

