Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Stuttgart zwei junge Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich zuvor ein illegales Rennen geliefert haben sollen. Gegen 1.30 Uhr fielen Passanten ein schwarzer Porsche Cayenne und ein schwarzer Ford Mustang auf, dessen Fahrer sich an einer Kreuzung offensichtlich Handzeichen gaben. Dann fuhren die beiden Männer laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit von der Innenstadt über die Heilbronner Straße in Richtung Feuerbach.

Während der rasanten Fahrt sollen die 19- und 26-Jährigen Autofahrer mehrere Verkehrsverstöße begangen haben. Unter anderem sollen sie bei Überholmanövern im Feuerbacher Tunnel mehrere Fahrstreifenbegrenzungen überfahren haben. Die Polizei stoppte die beiden Raser nach dem Tunnel auf der B295 und kontrollierte sie. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden (071189904100).